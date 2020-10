Verkehr: 15-Jähriger baut schweren Unfall

Quakenbrück Bei einer nächtlichen Spritztour im Auto haben fünf Jugendliche bei Osnabrück einen schweren Unfall erlitten. Am Steuer saß ein 15-Jähriger, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dieser steht nun auch noch im Verdacht, unter Drogen gestanden zu haben. Im Ort Badbergen verlor der Jugendliche in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Es fuhr in einen Graben und kippte auf die Seite.

Bei dem Unfall wurde eine 16-Jährige schwer am Rücken verletzt. Sie musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Die anderen drei Mitfahrer, ein Junge und zwei Mädchen im Alter von 15 Jahren, kamen laut Polizei leicht verletzt in Kliniken.

Der Fahrer soll seinen verletzten Freunden noch aus dem Wagen geholfen haben, dann lief er weg. Die Polizei fand ihn zu Hause in Quakenbrück. An dem Auto entstand Totalschaden, es wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Den Schlüssel zum schweren SUV seiner Eltern hatte ein 14-Jähriger zur Verfügung gestellt, der aber selbst nicht mitfuhr.