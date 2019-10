Ecuador senkt nach Protesten Spritpreise

Quito Nach tagelangen gewaltsamen Protesten vor allem der indigenen Bevölkerung gegen die Erhöhung der Spritpreise hat die Regierung Ecuadors nachgegeben. Die Streichung der Preissubventionen von Treibstoff um jährlich 1,2 Milliarden Dollar – eine Auflage des Internationalen Währungsfonds (IWF) für einen Kredit von 4,2 Milliarden Dollar – wurde zurückgenommen. Darauf einigte sich Staatschef Lenin Moreno am Sonntagabend mit Vertretern der Konföderation der Indigenen Völker (CONAIE).

Allerdings ist das Ende der Preissubventionen damit nicht vom Tisch. Vielmehr soll eine gemeinsame Kommission eine neue Regelung erarbeiten – allerdings so, dass eine Abschaffung der Sprit-Subventionen die ärmeren Bevölkerungsschichten nicht so stark trifft. Im Gegenzug beendete die CONAIE die seit elf Tagen andauernde Protestwelle in ganz Ecuador.