Quoten-Plan wird von breiter Mehrheit getragen

Frage: Die CDU soll schrittweise eine verpflichtende Frauenquote von 50 Prozent bekommen. Wird die Partei jetzt deutlich weiblicher?

Breher: Ich hoffe sehr. Wir haben jetzt einen guten Kompromiss erreicht. Der ist ausgewogen und wird von einer breiten Mehrheit getragen. Jetzt sollten alle einmal kurz runterkühlen, sich die Pläne im Detail ansehen und ihre Abwehrhaltung ablegen. Es geht darum, Frauen sichtbar zu machen und nicht nur zu sagen, warum es nicht gehen soll. Ich setze auf eine breite Zustimmung in der Partei und auf dem Bundesparteitag. Aber die Quote steht nicht alleine. Wir müssen deutlich mehr tun, um dafür zu sorgen, dass wir weitaus mehr Frauen in eine moderne, offene und digitale CDU bekommen.

Frage: Es gibt Kritik und Ablehnung aus den Reihen der Partei. Droht jetzt ein neuer Quotenstreit und am Ende ein Scheitern auf dem Bundesparteitag?

Breher: Die Diskussion wird jetzt bis zum Parteitag und am Ende auch dort geführt. In der Satzungskommission wurde der Quoten-Plan von einer breiten Mehrheit getragen. Wir sind zu einem guten Ergebnis gekommen. Die Ortsverbände bleiben ebenso außen vor wie die Vereinigungen. Es geht auch nur um die Gruppenwahlen, um stellvertretende Vorsitzende und Beisitzer. Die Quote ist machbar. In meinem Wahlkreis hat es der Kreisverband Vechta bereits ohne jede Vorgabe bereits geschafft. Man muss es auch wollen und sich bemühen.

Frage: Aber eine Quote allein sorgt noch nicht für mehr Frauen in der CDU, oder?

Breher: Nein sicher nicht. Wir stellen die Weichen dafür, dass die CDU eine digitale Partei wird. Dazu gehört, an Sitzungen und Abstimmungen auch digital teilnehmen zu können. Die Partei muss sich mehr um Frauenthemen kümmern und familienfreundlicher werden. Jeder Vorsitzende und jede

Vorsitzende muss in Zukunft genau erklären, warum die Frauenquote nicht eingehalten wird.