Ramsloh Die CDU im Saterland schickt Gerd Dumstorff (52) ins Rennen um die Bürgermeisterwahl im Saterland am 25. Februar. Bei der Urwahl am Mittwochabend im Saal Dockemeyer in Ramsloh votierten die CDU-Mitglieder mit 118 Stimmen für den Polizeibeamten aus Sedelsberg. Zur Wahl gestellt hatten sich neben Dumstorff noch Rigobert Naber (53, Scharrel) und Martin Ehlers (48, Wilhelmshaven). Naber war im ersten Wahlgang ausgeschieden. Ehlers erhielt im zweiten Durchgang 110 Stimmen.

Dumstorff ist zweifacher Familienvater und sitzt seit zwölf Jahren im Rat der Gemeinde Saterland. Seit einiger Zeit ist er Fraktionsvorsitzender der CDU im Rat. Vielen Saterländern bekannt sein dürfte er auch durch sein Engagement in Vereinen. So ist er unter anderem Vorsitzender des Sport- und Turnvereins Sedelsberg. Der langjährige Bürgermeister Hubert Frye hatte aus gesundheitlichen Gründen im vergangenen Jahr sein Amt niedergelegt. Seit dem 1. Oktober steht die Gemeinde ohne Verwaltungschef da. Ins Rennen um die Nachfolge von Frye bewerben sich auch Thomas Otto für Bündnis 90/Die Grünen, Heinrich Müller (UWG) und Henning Stoffers (SPD).