Rangun Trotz Appellen aus aller Welt sind in Myanmar zwei Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Ein Gericht in Rangun verhängte gegen die beiden Männer am Montag wegen des illegalen Besitzes von Staatsgeheimnissen jeweils sieben Jahre Gefängnis.

Das Urteil löste international viel Kritik aus. Die Bundesregierung äußerte sich „mit Bestürzung“. Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte: „Wir sehen das Urteil als herben Rückschlag für die Presse- und Medienfreiheit in Myanmar.“ In dem südostasiatischen Land (ehemals Birma) regiert Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi zusammen mit dem Militär.

Das Gericht befand die Reporter Kyaw Soe Oo (28) und Wa Lone (32) für schuldig, sich bei Recherchen über Militärverbrechen an Angehörigen der muslimischen Minderheit der Rohingya illegal geheime staatliche Dokumente beschafft zu haben. Beide Journalisten beteuerten bis zuletzt ihre Unschuld. Das buddhistische Myanmar steht wegen des Vorgehens gegen die Rohingya stark in der Kritik.

Die Journalisten – beide selbst aus Myanmar – hatten vergangenes Jahr über die Tötung von zehn muslimischen Dorfbewohnern durch das Militär recherchiert. Dazu trafen sie sich im Dezember 2017 auch mit Polizisten, die ihnen bei dieser Gelegenheit Papiere in die Hand drückten. Unmittelbar danach wurden sie festgenommen. Beide behaupten, in einen Hinterhalt gelockt worden zu sein.

Das Gesetz gegen Geheimnisverrat, auf das sich das Urteil stützt, stammt noch aus britischen Kolonialzeiten – aus dem Jahr 1923. Richter Ye Lwin sagte, auch auf den Handys der Reporter seien geheime Dokumente gefunden worden. Beide hätten auch zuvor „viele Male versucht, an geheime Dokumente zu kommen“. Er fügte hinzu: „Sie haben sich nicht benommen wie normale Journalisten.“