Bürgermeister: Rasteder CDU will von Essen

Rastede Die CDU in Rastede schickt Alexander von Essen bei der Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr ins Rennen. Der 28-Jährige setzte sich am Dienstagabend in einer Kampfabstimmung gegen den 47-jährigen Torsten Wilters durch. Amtsinhaber Dieter von Essen (CDU) hatte im September erklärt, dass er für eine Wiederwahl 2019 nicht zur Verfügung stehen wird. Die SPD hat bereits Lars Krause als Kandidat nominiert. Außerdem will der parteilose Jens Meinert antreten. Die Bürgermeisterwahl in Rastede ist am 26. Mai.