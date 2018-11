Rastede Die evangelische Kirche in Oldenburg will künftig mehr Haltung zeigen und sich stärker an gesellschaftlichen Diskussionen beteiligen. Die Synode hat dazu in Rastede mit der ohne Gegenstimme beschlossenen Einführung der Trauung auch für gleichgeschlechtliche Paare ein deutliches Zeichen gesetzt. Der vor zwei Monaten neu ins Amt gewählte Bischof Thomas Adomeit sagte zum Abschluss der Synodentagung am Samstag, er empfinde „große Dankbarkeit“, dass die 60 Mitglieder des Kirchenparlaments den entsprechenden Beschluss mit so großer Mehrheit gefasst hätten. Adomeit hatte unmittelbar danach alle betroffenen Paare für die jahrelange Diskriminierung ausdrücklich um Entschuldigung gebeten.

Erfreut äußerte sich der Bischof auch darüber, dass die Synode die Unterfinanzierung von Kranken- und Pflegediensten insbesondere im ländlichen Raum auf die politische Agenda gehoben habe. Nach einer Demonstration von Mitarbeitern kirchlicher Diakonie-Sozialstationen hatte die Synode die diakonischen Fachverbände und die politischen Verantwortlichen aufgefordert, diese Problematik zu beenden, bevor „die jetzt schon schwierige Versorgung in diesem nicht auskömmlich finanzierten Bereich zusammenbricht“.

Um den neuen Kurs einer intensiveren kirchlichen Beteiligung an gesellschaftlichen Diskussionen zu unterstützen, hat die Synode auch ein neues Kommunikationskonzept verabschiedet. Synodenpräsidentin Sabine Blütchen: „Das Konzept soll uns helfen, die Menschen mit unserer Botschaft zu erreichen.