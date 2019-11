Rastede Die evangelische Kirche im Oldenburger Land wird sich an der Finanzierung eines Rettungsschiffes im Mittelmeer beteiligen. Vor der in Rastede tagenden Synode teilte Bischof Thomas Adomeit am Donnerstag mit, dass der Oberkirchenrat beschlossen habe, 20 000 Euro für das Projekt der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zur Verfügung zu stellen.

Adomeit: „Es kann nicht sein, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken und wir zusehen.“ Der Bischof forderte die Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Einrichtungen im Oldenburger Land auf, sich ebenfalls dem Aktionsbündnis „United 4 Rescue – Gemeinsam Retten“ anzuschließen.

Adomeit unterstrich die besondere Bedeutung der Seenotrettung in einer Region, in der viele Menschen mit dem Meer verbunden seien: „Menschen in Seenot werden gerettet. Basta. Das ist nicht verhandelbar.“

In seinem Bischofsbericht forderte Adomeit auch dazu auf, den inneren Frieden in den Blick zu nehmen. Die Gesellschaft drifte auseinander und die Schere zwischen arm und reich werde größer. In diesem Zusammenhang warf er der AfD vor, zu den treibenden Kräften zu gehören, die diesen Effekt verstärken. Adomeit: „Es scheint, als sollte vorsätzlich ein Keil in unseren gesellschaftlichen Grundkonsens getrieben werden.“ Es seien rechtsextremistische Kräfte und eine rechtsextreme Partei, die sich zum politischen Arm dieser Bewegung gemacht hätten.

Die Tagung des 60-köpfigen Kirchenparlaments endet an diesem Freitag mit der Verabschiedung des mit 96,9 Millionen Euro veranschlagten Haushaltsplans für 2020.