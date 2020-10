Rechtsextremismus: „Schwarz-Weiß-Rot eindeutiges Symbol“

Frage: Herr Kurku, das Präsentieren der sogenannten Reichskriegsflagge ist in Niedersachsen per Erlass nicht mehr gestattet. Reicht diese Lösung aus oder benötigt man eine gesetzliche Regelung?

Frage: Die Sorge ist, dass Rechtsex-tremisten und Reichsbürger zu anderen Symbolen greifen. Folgt eine Reihe weiterer Verbote?

Kurku: Durch das Verbot einer Flagge ändert sich das Denken dieser Menschen natürlich nicht. Gleichwohl steht die Reichsflagge, die in der NS-Zeit weiter genutzt wurde, symbolisch gegen alle Prinzipien unserer freiheitlichen Demokratie und gegen das, was unsere Gesellschaft heute zusammenhält. Und wer Reichsflaggen auf der Treppe des Bundestags zeigt, will unsere Demokratie herausfordern. Dass Rechtsextreme stets besonders auf Symbole achten, ist bekannt. Alles werden wir nie verbieten können.