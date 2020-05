Reform ist lange überfällig

Die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie sind seit Langem ein Stein des Anstoßes und sollten eigentlich allen die Schamesröte ins Gesicht treiben – trotz der seit 2015 geltenden Selbstverpflichtungserklärung der Branche. In zahlreichen Betrieben wurden bei Überprüfungen Arbeitsschutzmängel festgestellt. Und um die Verhältnisse in den Wohnunterkünften steht es nicht anders. Liest man die Informationsblätter der Gewerkschaft für ausländische Vertragsarbeiter mit den Hinweisen auf Mindestlohn, Arbeitszeit und soziale Standards, muss man sich fragen, warum man auf solche Selbstverständlichkeiten extra hinweisen muss. Und jetzt hat die Corona-Pandemie die Branche einmal mehr in den Fokus gerückt, weil in Schlachtbetrieben Arbeitnehmer zuhauf mit dem Coronavirus infiziert waren. Schlimm genug.

Dass der Arbeitsminister Hubertus Heil die Situation in den Schlachtbetrieben ändern will, ehrt ihn. Wobei man fragen muss, warum die Arbeitsbedingungen und Wohnverhältnisse der Vertragsarbeiter so lange geduldet wurden. Der Verband der Fleischwirtschaft selbst hat der Bundesregierung einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt, dessen wichtigste Forderung ein Ende der „Entsendung“ von Arbeitnehmern ist. Wer nämlich aus Rumänien oder Bulgarien für eine begrenzte Zeit „entsandt“ ist, für den gelten die sozialrechtlichen Bestimmungen des Heimatlandes, die in der Regel günstigere Arbeitslosen-, Kranken- und Rentenversicherungsbeiträge bedeuten. Alle Beschäftigten in der Fleischwirtschaft sollen nun nur noch auf der Basis des deutschen Sozialversicherungsrechts beschäftigt werden, schlägt der Spitzenverband der Fleischwirtschaft vor. Das wäre schon einmal ein Anfang und würde auch Lohnfortzahlung im Krankheitsfall beinhalten.

Freilich nur auf freiwilliger Basis sollen die Regeln für die Unterbringung der Vertragsarbeiter geregelt werden, schlägt der Verband vor. Freiwilligkeit wird erfahrungsgemäß nicht reichen. Da steckt immer noch der Glaube in der Branche, die Werkvertragsarbeit als Ganzes zu erhalten. Unabhängig davon ist die „Entsendung“ von Werkvertragsarbeitern aus Osteuropa, so schäbig die Bezahlung ist, ein wichtiger Beitrag zur Volkswirtschaft der Herkunftsländer. Und umgekehrt profitiert neben den Unternehmen der Branche der deutsche Kunde: Billige Wurst und billiges Fleisch, denen man nicht unbedingt ansieht, zu welch traurigem Preis sie erkauft wurden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

@ Den Autor erreichen Sie unter