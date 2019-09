Regierungsjet wird nach Bruchlandung ausgemustert

Nach der dramatischen Notlandung eines Regierungsjets der Bundeswehr im April 2019 muss die Unglücksmaschine ausgemustert werden. Der Hersteller des Jets vom Typ Global 5000 habe der Bundeswehr mitgeteilt, dass wegen der Schäden bei der Bruchlandung ein wirtschaftlicher Totalschaden vorliege und sich eine Reparatur des Jets nicht mehr lohne, berichtete der „Spiegel“. Für den Ausfall des Flugzeugs müsse vermutlich der Hersteller aufkommen. Bombardier habe intern eingestanden, dass seine Techniker auf dem Flughafen in Berlin-Schönefeld ein entscheidendes Bauteil im Cockpit, im Flieger-Jargon „torque tube assembly“ genannt, falsch eingebaut haben. Das Bauteil sei zentral für die Steuerung. Das Flugzeug war nach früheren Angaben der Luftwaffe gerade zu einem 30-Monats-Checkup beim Hersteller in Schönefeld und auf dem Weg zurück nach Köln, als eine Funktionsstörung angezeigt wurde. Bei der Notlandung hatte die Maschine mit beiden Tragflächen Bodenberührung und schrammte nur knapp an einem schweren Unglück vorbei.dpa-ArchivBILD: