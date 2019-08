Brennender Lkw blockiert Autobahn

Rehren Ein in Brand geratener Lkw voller Shampoo hat die Autobahn 2 von Hannover Richtung Bielefeld blockiert. Wegen eines technischen Defekts habe der Lkw am Montagmorgen zwischen Lauenau und Rehren Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Der 46-jährige Fahrer stoppte auf dem Standstreifen, wo der Lkw ausbrannte. Verletzt wurde niemand. Die A 2 Richtung Westfalen wurde während der Löscharbeiten gesperrt, es bildete sich ein Stau von zehn Kilometern Länge. Die Fahrbahn muss am Brandort neu asphaltiert werden.