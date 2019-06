Wasser läuft in Atommüll-Lager

Remlingen In das Atommüll-Lager Asse bei Wolfenbüttel ist am vergangenen Wochenende so viel Wasser gelaufen wie noch nie. Das aus unterirdischen Gebirgsschichten zulaufende Wasser gilt als größte Gefahrenquelle für den Atommüll. Im Durchschnitt seien rund 12,5 Kubikmeter am Tag eingelaufen, erklärte die Bundesgesellschaft für Endlagerung. Am Montag wurde ein Wert von 13,6 Kubikmetern gemeldet. Die Ursachen seien nicht bekannt, sagte eine Sprecherin. Wie sich der Lösungszutritt entwickeln werde, könne nicht gesagt werden.