Deniz Yücel ist frei. Doch in türkischen Gefängnissen sitzen noch immer Hunderte von Kritikern am aktuellen politischen System der Türkei – an dem also, was der Journalist Hasan Cobanli „Erdoganistan“ nennt. Cobanli wurde 2016 mit seinem Buch „Der Halbe Mond“ bekannt, in dem er seine ungewöhnliche Familiengeschichte als Sohn einer deutschen Aristokratin und eines türkischen Diplomaten erzählt.

Als Grenzgänger zwischen Deutschland und der Türkei weiß er, wovon er spricht, wenn er sagt: Die einst so viel beschworene deutsch-türkische Freundschaft ist „weder gut noch schlecht“, sie ist „kaputt“. Cobanlis Buch widerspricht damit allen, die meinen, mit der Freilassung eines Journalisten sei alles gut.

Statt diplomatischer Beschwichtigungen liefert Cobanli einen zuweilen ans Absurde grenzenden, stets nachdenklichen Einblick in die „islamistische Diktatur“ des „neuen Sultans“ Recep Tayyip Erdogan. Seine Argumentation stützt sich dabei auf seine eigene Begegnung mit Erdogan. Zudem wertet Cobanli seine Internet-Kontakte mit Sympathisanten Erdogans aus.

Was dabei herauskommt, ist das beklemmende Bild eines Teils der türkischen Gesellschaft, die nicht nur Cobanli als deformiert empfindet. Ironisch gebrochen spricht er von der „türkischen Mentalität“, die die „Erdoganisten“ stolz präsentierten: „Größen- und Verfolgungswahn, Maßlosigkeit, Hochmut, Prahlerei, Zorn, Untertanengeist, die Bereitschaft andere zu beleidigen und sich ständig beleidigt und benachteiligt zu fühlen“. Das sei der Cocktail, mit dem der Aufsteiger aus dem Istanbuler Armenviertel Kasimpasa und seine ganz normalen Anhänger Politik machten.

Über diese Abrechnung mit Erdogan hinaus ist vor allem das Kapitel über „Almanya“, also Deutschland, lesenswert. Darin äußert sich Cobanli zu den Konsequenzen, die eine „Erdoganisierung“ der Türkei für Deutschland hat. Seine Analyse klingt düster: Nicht in Istanbul und Ankara habe Erdogan das Verfassungsreferendum gewonnen, das die Türkei 2017 in eine Diktatur verwandelte, sondern in Berlin, Köln und Stuttgart.

Was der Machtanspruch dieser in Deutschland lebenden Erdogan-Anhänger bedeutet, spricht Cobanli offen aus: Er warnt vor Erdogans Export des türkischen „Bürgerkrieges“, vor Islamisierung und Entdemokratisierung. Auch Cobanli schreibt mit einer politischen Agenda. Er kämpft für den Teil der türkischen Gesellschaft, die sich zum demokratisch-kapitalistischen Westen bekennen. Dabei zeichnet der Sohn aus wohlhabenden, bildungsbürgerlichen Verhältnissen ein stark idealisiertes Bild des türkischen Staatsgründers Atatürk, das die autoritäre und ethnisch-homogenisierende Tradition im kemalistischen Nationalismus geflissentlich übersieht. Dennoch: Wer lesen und genau wissen will, wie die „andere Hälfte“ der Türken in Deutschland wie in der Türkei, die Erdogan ihr „Hayir“ (deutsch: Nein) entgegenschleudern, denkt und fühlt, dem sei dieses Buch ans Herz gelegt.• Hasan Cobanli: Erdoganistan. Der Absturz der Türkei und die Folgen für Deutschland. C.H. Beck, 226 Seiten, 14,95 Euro.