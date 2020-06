Rezension: Von Corona, Tod und Staatsversagen

Auf dem Höhepunkt der Verbreitung des Coronavirus in Wuhan haben Zig-Millionen Fang Fangs Tagebuch aus der abgeschotteten Metropole im Internet gelesen. Chinas Zensur sperrte die Beiträge der preisgekrönten Schriftstellerin zwar immer wieder, doch fanden ihre Zeilen trotzdem zu ihren Lesern. Heute liefert ihr Buch „Wuhan Diary“, das als Zusammenstellung auf Deutsch erschienen ist, ein einzigartiges Fenster in das Leiden, Sterben, aber auch die Mitmenschlichkeit in der Stadt, die zuerst und in China am schwersten von dem Ausbruch der Lungenkrankheit Covid-19 betroffen war.

Es ist eine ebenso persönliche wie explosive Dokumentation der Vertuschung, Verschleppung und Nachlässigkeit offizieller Stellen. „Wir müssen die Verantwortlichen ausfindig machen und zur Rechenschaft ziehen“, schreibt Fang Fan in der Einleitung, womit gleich klar wird, warum sie in chinesischen Staatsmedien heute so attackiert wird.

Ende Januar wurde die Elf-Millionen-Metropole, wo das Virus Anfang Dezember zuerst entdeckt wurde, für 76 Tage von der Außenwelt abgeschottet – ein weltweit zumindest bis dahin einmaliger Schritt im Kampf gegen das Virus.

Ihre Schilderungen sind authentisch, gepaart mit „ein paar Gedanken und Stimmungen“, wie die Romanautorin bescheiden meint. Die „waschechte“ Wuhanerin zuletzt Vorsitzende des Schriftstellerverbandes der Provinz Hubei und 2010 mit dem renommierten Lu Xun-Literaturpreis ausgezeichnet, verfügt über ein weit verzweigtes persönliches Netzwerk in der Stadt, in der sie seit sechs Jahrzehnten lebt. Ihre Quellen enthüllen die Lüge hinter den offiziellen Beteuerungen Anfang und noch Mitte Januar, es gebe „keine Übertragung von Mensch zu Mensch“ und das Virus sei „kontrollierbar und eindämmbar“. „Wie viele Menschen haben diese Worte auf einen Weg ohne Wiederkehr geschickt“, stellt Fang Fang bitter fest.

„Als sich damals mehr und mehr Ärzte und Schwestern infizierten, war es jedermann klar, dass eine Übertragung von Mensch zu Mensch stattfindet, aber niemand hat den Mund aufgemacht, weil es untersagt war“, berichtet ihr ein befreundeter Arzt und fügt noch hinzu: „Jedermann weiß Bescheid, aber keiner spricht es aus? Liegt nicht genau darin das Problem?“

Obwohl Fang Fang durchaus auch Lob spendet, läuft eine Kampagne in den Staatsmedien, um ihre Glaubwürdigkeit zu zerstören: weil die Frage nach der Verantwortung für die Pandemie mit weltweit mehr als 400 000 Toten und sieben Millionen Infizierten hoch politisch geworden ist.