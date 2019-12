Todesurteile im Fall Khashoggi

Riad Im Mordfall Jamal Khashoggi sind fünf Angeklagte zum Tode verurteilt worden. Gut ein Jahr nach der Bluttat in Istanbul befand ein Gericht in Riad sie der Tat oder der direkten Verwicklung in den Mord an dem saudischen Journalisten für schuldig. Unter anderem wegen Vertuschung des Verbrechens seien drei weitere Angeklagte zu insgesamt 24 Jahren Haft verurteilt worden, drei Personen seien freigesprochen worden. „Reporter ohne Grenzen“ äußerte die Befürchtung, dass mit dem Urteil die Wahrheit über die eigentlichen Drahtzieher vertuscht werden solle. Khashoggi war Anfang Oktober 2018 von einem saudischen Mordkommando in Istanbul getötet worden. Die Hintergründe der Tat sind weiter unklar.