Trump-Anklage zugelassen

Richmond Ein US-Gericht hat eine Anklage gegen Präsident Donald Trump wegen des Verdachts illegaler finanzieller Vorteile am Donnerstag wieder aufleben lassen. Er wird beschuldigt, durch sein Washingtoner Luxushotel von seinem Präsidentenamt zu profitieren. In der vom Staat Maryland und dem Hauptstadtbezirk District of Columbia initiierten Anklage wird ihm vorgeworfen, gegen die Vorgaben in der Verfassung zu seinen Bezügen zu verstoßen.

