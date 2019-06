Lettland verbietet Nazi-Uniformen

Riga Lettland hat ein geltendes Verbot für Sowjet- und Nazisymbole in der Öffentlichkeit nun auch auf Uniformen ausgeweitet. Das Parlament des baltischen EU- und Nato-Landes stimmte am Donnerstag für eine Gesetzesänderung, die das Tragen von Uniformen der Armeen und anderer Repressivorgane der ehemaligen Sowjetunion und des nationalsozialistischen Deutschlands bei öffentlichen Kundgebungen untersagt. Die Regelung soll zum 1. Januar 2020 in Kraft treten.