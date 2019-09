Beute für falsche Polizisten

Rinteln Erneut haben falsche Polizisten in Niedersachsen reiche Beute gemacht. In Rinteln (Kreis Schaumburg) brachten sie, wie die Polizei am Dienstag mitteilt, eine 60-jährige Frau um Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro und eine 73-Jährige um einen hohen fünfstelligen Bargeldbetrag. In beiden Fällen erzählten die falschen Beamten den Opfern am Telefon, Einbrecher hätten es auf sie abgesehen und sie sollten Schmuck und Bargeld deponieren.