Rio De Janeiro Auf der Weltkarte mit Kriegen und Konflikten ist Lateinamerika fast ein weißer Fleck. Eigentlich könnte dieser Europa so nahestehende Subkontinent der große Profiteur der Krisen in der Welt sein, Investoren anziehen und eine wirtschaftliche Blütezeit erleben. Doch stattdessen geht es mehr bergab als bergauf.

Am dramatischsten ist die Lage im sozialistischen Venezuela. Zwar gibt es dort die größten Ölreserven der Welt. Doch immer mehr Menschen hungern. Es wird kaum noch etwas produziert, die Inflation ist die höchste der Welt, der monatliche Mindestlohn nur noch rund fünf Euro wert – dadurch wird es immer schwerer, sich zu versorgen.

Seit Tagen kommt es zu Plünderungen, das Militär kontrolliert nun die Eingänge zu Supermärkten, die Regierung versucht, niedrigere Preise durchzusetzen. Präsident Nicolás Maduro mutiert zum Diktator – er will sich 2018 wiederwählen lassen. Dank der Alimentation des Militärs, Repression und dem Kaltstellen der Opposition könnte das gelingen.

Aber das ist nicht das einzige „Sorgenkind“ – auch anderswo gibt es tiefe Demokratiekrisen. In sechs Ländern wird in diesem Jahr ein neuer Präsident gewählt – neben Venezuela in den wichtigen Staaten Mexiko, Kolumbien und vor allem Brasilien, der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas. Die Europäische Union würde gerne mit dem südamerikanischen Mercosur-Bund eine Freihandelszone für 800 Millionen Bürger beschließen. Deutsche Maschinenbauer setzten stark darauf, gerade wegen des unsicheren Kurses der USA. Aber viele Investoren warten mit Blick auf die Wahl ab.

Denn schon in wenigen Wochen könnte es auch hier eine neue Eruption geben. Der Bürgermeister der südbrasilianischen Stadt Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, hat bereits das Militär angefordert, um am 24. Januar eine Attacke auf das Gerichtsgebäude zu verhindern.

Dann wird drinnen womöglich der linke Hoffnungsträger, Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, wegen Korruption in zweiter Instanz verurteilt und eine über neunjährige Haftstrafe bestätigt. Er könnte dann im Gefängnis verschwinden oder zumindest von der Wahl ausgeschlossen werden, statt im Herbst zum Präsidenten gewählt zu werden. Laut Umfragen liegt er vorn.