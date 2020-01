Di Maio tritt als Fünf-Sterne-Chef zurück

Rom Luigi Di Maio tritt als Chef der Regierungspartei Fünf-Sterne-Bewegung in Italien zurück. Er werde aber weiter in der Politik und der Partei aktiv sein, sagte der Außenminister am Mittwoch.

Der heute 33-Jährige ist seit 2017 an der Spitze der populistischen Bewegung, die bei der letzten Parlamentswahl noch mehr als 32 Prozent eingefahren hatte. Zusammen mit den Sozialdemokraten bildeten die Fünf Sterne eine Regierungskoalition. Seitdem ist die Partei jedoch im Sinkflug. In Umfragen liegt sie bei nur noch um die 15 Prozent.

Am Sonntag wird in den Regionen Emilia-Romagna und Kalabrien gewählt. Den Sternen droht ein Debakel. Das wäre ein schwerer Schlag, der auch Italiens Regierung ins Wanken bringen könnte.