Rom /Dublin Wenige Tage nach der Veröffentlichung eines Untersuchungsberichts über sexuellen Missbrauch durch Priester im US-Bundesstaat Pennsylvania wird Papst Franziskus am Wochenende die ebenfalls von Missbrauchsskandalen erschütterte Kirche in Irland besuchen. Anlass des zweitägigen Besuchs ist das alle drei Jahre in einem anderen Land stattfindende katholische Weltfamilientreffen in Dublin.

Seit Bekanntwerden von Missbrauchsfällen, deren Vertuschung und der systematischen Ausbeutung alleinstehender Mütter in kirchlichen Wäschereien in den 90er Jahren mieden Päpste das katholisch geprägte Land. Zuletzt besuchte Papst Johannes Paul II. im Jahr 1979 Irland.

Franziskus will an diesem Samstag in Dublin Missbrauchsopfer treffen und in der St.-Mary’s-Kathedrale für sie und die übrigen Betroffenen sexueller Übergriffe durch Geistliche auf Minderjährige in Irland beten.