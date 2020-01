Ex-Papst Benedikt pocht auf Zölibat

Rom Der emeritierte Papst Benedikt hat sich aus dem Ruhestand zu einem der heikelsten Themen in der katholischen Kirche zu Wort gemeldet und sich gegen eine Aufweichung des Zölibats ausgesprochen. In einem Buch spricht er von einer „dunklen Zeit“, die das Priestertum durchschreite, wie der Verlag Ignatius Press mitteilte.

Mit der Veröffentlichung bringt Benedikt seinen Nachfolger Franziskus in die Bredouille. Denn der hatte auf einer Bischofssynode zumindest eine Diskussion über die Ehelosigkeit von Priestern angestoßen und will dazu in Kürze in einem Schreiben Stellung beziehen.

„Ich glaube, dass der Zölibat eine große Bedeutung hat“, schreibt der 92 Jahre alte Benedikt weiter. Das Buch mit dem Titel „Des profondeurs de nos cœurs“ soll am Mittwoch zuerst in Frankreich erscheinen – am 20. Januar dann auf Englisch.