Rom Die 60 Sloane Avenue im Londoner Stadtteil Chelsea gilt als gute Adresse. Früher saß dort mal ein Luxuskaufhaus. Dass ein Foto des Eckgebäudes in jüngster Zeit oft in italienischen Zeitungen auftauchte, hat mit einem Immobiliendeal zu tun, zu dem die Justiz des Vatikans ermittelt. Das Staatssekretariat des kleinsten Staats der Welt soll es für einen dreistelligen Millionenbetrag erworben haben. Doch anscheinend ging dabei nicht alles mit rechten Dingen zu.

Auf dem Rückflug von Japan hat sich am Dienstag auch Papst Franziskus zu dem Fall geäußert, der Rom seit Wochen in Atem hält. „Sie haben Sachen gemacht, die nicht sauber erscheinen“, sagte der Pontifex. Es habe „Fälle von Korruption“ gegeben. „Es ist eine hässliche Sache, es ist nicht schön, dass so etwas im Vatikan passiert.“

Anfang Oktober hatten Ermittler der Vatikanjustiz Büroräume des Staatssekretariats – also der obersten Kurienbehörde – und der Vatikanischen Finanzaufsicht AIF durchsucht. Dokumente und Computer wurden beschlagnahmt. Einen Tag später veröffentlichte das Magazin „L’Espresso“ ein vertrauliches Schreiben der Vatikan-Gendarmerie, demzufolge fünf Mitarbeiter der Kurie vom Dienst suspendiert wurden. Unter ihnen war auch AIF-Direktor Tommaso Di Ruzza.

Dass der Heilige Stuhl – nicht nur in Italien – in Immobilien investiert, ist nicht neu. Eine gute Verwaltung müsse Geld vernünftig anlegen, sagte jetzt der Papst. Dazu gehöre auch, Immobilien zu kaufen und zu vermieten.

Die genaue Höhe des Vatikanvermögens ist kaum zu ermitteln. Gängige Schätzungen belaufen sich auf rund zwölf Milliarden Euro, wobei die nicht bewertbaren Kunstschätze nicht einberechnet sind. Was bei dem Deal in London im Detail schieflief, dazu hüllt sich die Vatikanjustiz bisher in Schweigen. Nach Medienberichten wurden unter anderem Gelder aus dem Peterspfennig – einer weltweiten Spendensammlung – zweckentfremdet. Außerdem sollen sich die Verantwortlichen mit einem zwielichtigen Partner eingelassen und später versucht haben, die Vatikanbank anzupumpen.

Der Immobilienskandal in London weckte auch Erinnerungen an frühere Skandale, in die die Vatikanbank IOR verwickelt war. Gegen diese hatte es immer wieder Korruptions- und Geldwäschevorwürfe gegeben. Im Falle London war es aber die Bank selber, die die Ermittlungen in Gang setzte. Das Kontrollsystem im Vatikan habe gut funktioniert, sagte Franziskus.