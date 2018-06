Rom Erstmals hat Italien einem Rettungsschiff mit 629 Flüchtlingen die Einfahrt in einen Hafen verwehrt und damit seine europäischen Nachbarn unter Zugzwang gesetzt. Stundenlang hatte die in Bremerhaven gebaute „Aquarius“ im Mittelmeer zwischen Italien und Malta ausgeharrt – an Bord Hunderte Migranten, die aus Seenot gerettet worden waren.

Am Ende war es Spanien, das die Situation am Montag mit einer Ausnahmeerlaubnis entschärfte. Doch die Machtdemonstration der neuen italienischen Regierung – allen voran des Innenministers Matteo Salvini – ist perfekt.

Nachdem am Wochenende laut der Internationalen Organisation für Migration insgesamt rund 1420 Migranten im Meer gerettet worden waren, nahm die Regierung in Rom Malta am Sonntag in die Pflicht. Doch auch der Inselstaat wollte die „Aquarius“ der Hilfsorganisationen Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée mit 629 geretteten Migranten nicht in den Hafen von Valletta einlaufen lassen. So harrten Helfer und Gerettete stundenlang im Meer aus.