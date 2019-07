Rom Die Spenden für die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch sind nach der Festnahme ihrer Kapitänin Carola Rackete in die Höhe geschossen. Mehr als eine Million Euro gingen bereits ein. Über den Aufruf der Fernsehmoderatoren Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf kamen bis Montagmittag mehr als 735 000 Euro zusammen, auf einer italienischen Facebook-Seite wurden mehr als 410 000 Euro gesammelt.

Rackete war mit der „Sea-Watch 3“ und 40 Migranten an Bord am Wochenende unerlaubt in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa gefahren und wurde festgenommen und unter Hausarrest gestellt. Die italienische Regierung sieht für das unerlaubte Einfahren bis zu 50 000 Euro Strafe vor. Die „Sea-Watch 3“ wurde beschlagnahmt.

Das Spendengeld sei einerseits für die Gerichtskosten von Rackete, erklärte Sea-Watch-Sprecher Ruben Neugebauer. Er fügte hinzu: „Wenn das Schiff beschlagnahmt bleibt, brauchen wir ein neues.“

Wir sind mit den Profis von @_Seebruecke_, @SEENOTRETTUNG, @seawatchcrew und #freeCarolaRackete in Kontakt und werden gemeinsam beraten, wie, wann und womit wer am besten unterstützt werden kann. Wir halten Euch auf dem laufenden! @damitdasklaas und @janboehm 🙏🙏🙏✊️✊️❤️ — klaas heufer-umlauf (@damitdasklaas) 1. Juli 2019

Rackete sollte am Montagnachmittag von einem italienischen Ermittlungsrichter vernommen werden. Sie sei dazu bereits mit einem Schiff der Finanzpolizei unterwegs von Lampedusa in die sizilianische Stadt Agrigent, sagte Neugebauer. Der Richter muss dort entscheiden, ob der Hausarrest aufrecht erhalten bleibt. Rackete wurde bei Kiel geboren, wuchs aber in Niedersachsen in Hambühren auf und studierte an der Jade-Hochschule in Elsfleth Nautik.

Der 31-Jährigen werden Beihilfe zur illegalen Einwanderung, Verletzung des Seerechts und Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen, weil sie sich Anweisungen von Militärschiffen widersetzt haben soll.

Wer Menschenleben rettet, ist kein Verbrecher! https://t.co/7GqYuIi1W8 Hier können wir den Seenotrettern helfen: https://t.co/e3NGn69AT4#freeCarolaRackete — Jan Böhmermann 🤨 (@janboehm) 29. Juni 2019

Rackete hatte nach der Rettung von Migranten vor der libyschen Küste zwei Wochen auf dem Meer vergeblich auf eine Erlaubnis zum Anlegen in Italien gewartet. Sie rechtfertigte ihre Entscheidung, das Anlegen zu erzwingen, mit der verzweifelten Lage an Bord und der Sorge, dass Migranten über Bord in den Tod springen könnten. Italien will aber keine NGO-Schiffe anlegen lassen, wenn es keine Sicherheit gibt, dass die Migranten auf andere EU-Staaten verteilt werden. Selbst Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte sich in die Sache eingeschaltet und Italien wegen der Festnahme kritisiert.

Rackete wurde bei Kiel geboren, wuchs aber in Niedersachsen in Hambühren auf. Ihr Vater hofft nun auf den Einsatz der Bundesregierung. „Ich denke, der internationale Druck auf die italienische Regierung wird einiges bewirken“, sagte Ekkehart Rackete aus Hambühren der Deutschen Presse-Agentur. Er halte Italien aber „nach wie vor“ für einen souveränen Rechtsstaat und mache sich keine großen Sorgen um seine Tochter. Erst am Sonntag habe er mit ihr telefoniert: „Sie ist lustig und guter Dinge und sieht der ganzen Sache eigentlich gelassen ins Auge.“

Deutsche Politiker forderten eine Lösung der Flüchtlingsfrage auf europäischer Ebene. „Es geht nicht nur um einen Einzelfall, es geht darum, dass wir in Europa endlich eine Lösung finden müssen, wie wir mit Flüchtlingen gemeinsam umgehen“, sagte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger. Mit Blick auf die Kritik des italienischen Innenministers Matteo Salvini am Verstoß der deutschen Kapitänin sagte er im ZDF-„Morgenmagazin“: „Mir sind die Bewertungen von Salvini egal. Als Bürger Europas habe ich volles Verständnis für diese Frau, die - glaube ich - mutig gehandelt hat. Und ich habe Vertrauen in die Justiz in Italien.“

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) erklärte, Rackete habe „in einer absoluten Notlage“ gehandelt. „Deswegen erwarte ich, dass Brüssel hier ein deutliches Signal sendet und die sofortige Freilassung einfordert“, sagte er der „Passauer Neuen Presse“.

Am Sonntag hatte sich auch Siemens-Chef Joe Kaeser zu Wort gemeldet. „Menschen, die Leben retten, sollten nicht festgenommen werden. Menschen, die töten, die Hass und Leid säen und fördern, sollten es“, twitterte er. Kaeser ist bekannt dafür, sich als einer der wenigen Top-Manager immer wieder auch zu politischen Vorgängen zu äußern.

