Migranten dürfen nach Sturm in Sizilien an Land

Rom Dutzende Migranten von zwei tagelang blockierten Rettungsschiffen dürfen nach einer dramatischen Sturmnacht nun doch in Italien an Land. Der Kapitän des deutschen Schiffs „Eleonore“, Claus-Peter Reisch, rief nach einer Woche Blockade auf dem Mittelmeer den Notstand aus und steuerte trotz eines Verbots der italienischen Regierung nach Sizilien. Dort konnte er am Montag im Hafen von Pozzallo unerwartet rasch anlegen. Das Schiff werde beschlagnahmt, erklärte das Innenministerium in Rom. Die Lage auf der „Eleonore“ war schon seit Tagen heikel. Das als private Motoryacht registrierte Boot war viel zu klein für die vielen Menschen. In der Nacht zum Montag kam ein Gewittersturm dazu.