Rom Im Gezerre um das Rettungsschiff „Open Arms“ und 147 Migranten vor der Insel Lampedusa ist Italiens Regierungschef Giuseppe Conte zum Angriff auf Innenminister Matteo Salvini übergegangen. „Unfaire Zusammenarbeit“, „institutionelle Verstöße“, „absolute Unnachgiebigkeit“ sind nur einige der Vorhaltungen, die Conte am Donnerstag in einem auf Facebook veröffentlichten Brief auf den Rechtspopulisten abfeuerte.

Das Schreiben kommt eine Woche nachdem Salvini das Regierungsbündnis mit der Fünf-Sterne-Bewegung und Conte an der Spitze aufkündigte. Salvini will eine Neuwahl, denn in den Umfragen ist seine Lega mit Abstand die beliebteste Partei im Land. Seit Amtsantritt im Juni 2018 haben seine Zustimmungswerte rasant zugenommen. Vor allem wegen seiner harten Hand gegen private Seenotretter.

Das Vorgehen gegen die „Open Arms“ ist ein Paradebeispiel. Salvini setzte ein Sicherheitsgesetz gegen Seenotretter durch, die unerlaubt mit ihren Schiffen in die italienischen Gewässer fahren. Ein Verwaltungsgericht in Rom weichte es im Fall der „Open Arms“ auf und autorisierte entgegen dem Verbot Salvinis die Einfahrt in die Gewässer.

Seit Donnerstagmorgen ist für 147 Migranten an Bord „Land in Sicht“, wie die Organisation auf Twitter mitteilte. Sechs EU-Länder sind bereit, sie aufzunehmen.