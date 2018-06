Rom Aus dem italienischen Polit-Chaos könnte doch noch eine gewählte populistische Regierung hervorgehen. Der Präsidentenpalast bestätigte am Mittwoch, dass Präsident Sergio Mattarella und der designierte Ministerpräsident Carlo Cottarelli mit der Bildung einer Übergangsregierung warten wollten, bis klar sei, ob es noch eine Einigung zwischen den Parteien geben könne.

Das geplante europakritische Bündnis aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Lega war an der Personalie des gewünschten Finanzministers gescheitert. Den Euro- und Deutschlandkritiker Paolo Savona wollte der Präsident mit Blick auf die Unruhe an den Finanzmärkten nicht absegnen. Daraufhin hatte Mattarella den Finanzexperten Cottarelli mit der Bildung einer Übergangsregierung beauftragt. Es gilt jedoch als ausgemacht, dass diese keine Unterstützung im Parlament bekommt – von keiner Partei.

Jedoch schien die Lega von einem neuen Versuch für ein Bündnis mit den Fünf Sternen nicht überzeugt. „An diesem Punkt behindern wir keine schnellen Lösungen, (...) aber wir wollen das Wort so schnell wie möglich wieder den Italienern geben“, verlautete aus Parteikreisen. Auch Parteichef Matteo Salvini drängte auf rasche Neuwahlen – nur nicht im Juli, denn da seien die Italiener in ihren „sakrosankten“ Ferien.

Die Fünf-Sterne-Bewegung legte dafür wieder eine Kehrtwende hin und zeigte sich dem Präsidenten gegenüber wieder milder gestimmt. Ein Amtsenthebungsverfahren gegen Mattarella sei „vom Tisch“, weil die Lega dies nicht unterstütze, sagte Parteichef Luigi Di Maio.

Am Dienstag hatte EU-Kommissar Günther Oettinger für weitere Unruhe gesorgt. Mit seiner Wahlempfehlung gegen Populisten löste er in Italien Empörung und die Forderung nach seiner Entlassung aus. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker müsse jetzt die Reißleine ziehen, verlangte der Grünen-Europachef Reinhard Bütikofer. Juncker selbst distanzierte sich noch am Abend von Oettinger, ebenso wie EU-Rats­chef Donald Tusk. Oettinger, der schon mehrfach in der Kritik stand, entschuldigte sich daraufhin. Die EU-Kommission stellte auch am Mittwoch noch einmal klar, dass sie sich nicht in die Politik in Rom einmischen wolle.