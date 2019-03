Rom Die Redaktion der Frauenbeilage der Vatikanzeitung „Osservatore Romano“ ist aus Protest gegen Einflussnahme durch den neuen Chefredakteur zurückgetreten. „Wir werfen das Handtuch, weil wir uns von einem Klima des Misstrauens umgeben fühlen, in dem uns zunehmend die Legitimation abgesprochen wird“, schrieb die Herausgeberin der Beilage, Lucetta Scaraffia, in einem offenen an Papst Franziskus.

Die Historikerin beklagte die Rückkehr eines „veralteten Brauchs, von oben unter männlicher Kontrolle als zuverlässig geltende Frauen auszuwählen“. Die Gründerin der Monatsbeilage „Donne Chiesa Mondo“ verwies darauf, dass die Redaktion in ihrer Februar-Ausgabe auf den Skandal um den Missbrauch von Ordensfrauen eingegangen seien.

Der Chefredakteur des „Osservatore Romano“, Andrea Monda, wies die Vorwürfe zurück.