Missbrauch: Betreuer in U-Haft

Ronnenberg Bei angeblichen Gesundheitschecks soll ein Schulmitarbeiter acht Jungen unsittlich berührt haben. Die Behörden ermitteln wegen sexuellen Missbrauchs. Der 51-Jährige sei nach einem Hinweis von Eltern am 13. Juni in Ronnenberg bei Hannover festgenommen worden, teilte die Polizei Hannover am Dienstag mit. Der Verdächtige habe in der Schule in Ronnenberg eine Fußball-AG geleitet. Dabei habe er Kindern und Jugendlichen Leistungsförderung versprochen. Für einen Gesundheitscheck hatte er sich mit Schülern im Alter zwischen zwölf bis 18 Jahren in einem Hotel getroffen und sie unsittlich berührt. Bei der Durchsuchung des Hotelzimmers und der Wohnung des Mannes wurden Datenträger sichergestellt, die jetzt ausgewertet werden. Der 51-Jährige kam in Untersuchungshaft.