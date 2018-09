Israel baut Sperranlage an Grenze

Rosch Hanikra Israel baut zum Schutz vor Angriffen der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah an der Nordgrenze eine Sperranlage mit einer sieben Meter hohen Betonmauer, auf der zwei Meter Zaun mit Stacheldraht stehen sollen. „Die hauptsächlichen Bedrohungen durch Hisbollah sind Raketen und Attacken in Israel“, sagte ein ranghoher israelischer Offizier an der Grenze vor Journalisten. Elf Kilometer Mauer sind nach Angaben der Armee bereits gebaut.

In zwei Jahren soll die Sperranlage an der gesamten Grenze zum Libanon fertig sein – rund 130 Kilometer. Auf einem Teil wird aufgrund des Untergrundes allerdings lediglich ein Zaun mit Stacheldraht stehen. Das Projekt soll umgerechnet rund 406 Millionen Euro kosten.