Auto landet wegen Spinne am Baum

Rosche Eine Spinne auf dem Armaturenbrett eines Wagens hat im Landkreis Uelzen zu einem Unfall geführt. Der 21 Jahre alte Fahrer kam nach Angaben der Polizei mit seinem Auto nahe der Gemeinde Rosche von der Straße ab, als er das Tier wegwischen wollte. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen Alleebaum, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Der 21-Jährige wurde nach dem Unfall am Dienstagmorgen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von gut 3500 Euro.