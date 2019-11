Bahnstrecke wegen Getreidesilo gesperrt

Rosdorf Ein Getreidesilo mit einem Riss hat im Landkreis Göttingen zu Sperrungen geführt. Die an dem betroffenen Silo in Rosdorf vorbeiführende Bahnstrecke von Göttingen nach Friedland wurde am Montag vorsorglich unterbrochen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Da der gefüllte Silo aufgrund des Risses zu platzen drohte, sei der Bereich großräumig gesperrt worden.