Corona-Krise: Der Norden bereitet sich auf Öffnung vor

Rostock /Kiel Als erstes Bundesland gibt Mecklenburg-Vorpommern einigen Gastronomen von Samstag an die Möglichkeit, Gäste zu empfangen. Der Präsident des regionalen Branchenverbands Dehoga MV, Lars Schwarz, geht davon aus, dass am Wochenende etwa ein Drittel der Wirte diese Gelegenheit nutzen wird. „Es ist richtig, dass wir als Tourismusland die Ersten sind, die wieder aufmachen“, sagte Schwarz auch mit Blick auf die bundesweit niedrigsten Corona-Infektionszahlen im Nordosten.

Die Gastronomen seien darauf eingerichtet, die Vorschriften zum Gesundheitsschutz umzusetzen, sagte Schwarz. „Dies gilt insbesondere bei den Abstandsregelungen, die einen Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen fremden Personen vorsehen.“ Zwar habe die Landesregierung keine Quote wie etwa Niedersachsen eingeführt, wo nur 50 Prozent der Gäste-Kapazitäten ausgeschöpft werden dürfen. Es sei aber klar, dass aufgrund der Abstandsregelung eine ähnliche Quote erreicht werde.

Auch bei den Abläufen im Restaurant werde es deutliche Unterschiede zum normalen Betrieb geben. An den Eingängen würden Stopper etwa in Form eines Tischs stehen, von dem aus die Gäste einen Platz zugewiesen bekommen. Auch müsse aus jeder Gruppe eine Person Namen und Erreichbarkeit angeben, um im Falle einer Neuinfektion den Ansteckungsweg zurückverfolgen zu können.

Für Mitarbeiter, die mit Gästen in Kontakt kommen, bestehe Mundschutz-Pflicht. Auch in Bereichen wie etwa der Küche, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden könne, bestehe Maskenpflicht.

• Schleswig-Holstein

Die Betriebe im Tourismus und in der Gastronomie in Schleswig-Holstein haben noch ein wenig mehr Zeit für entsprechende Vorbereitungen: Vom 18. Mai an dürfen sie wieder Gäste empfangen, wenn sie die Hygiene- und Abstandsregeln in der Corona-Krise einhalten.

Den Fahrplan hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bereits am Donnerstag im Landtag verkündet. Demnach dürfen Hotels, Restaurants, Ferienwohnungen, Fahrschulen und Fitnessclubs unter Auflagen wieder aufmachen.

Das Einreiseverbot für touristische und Freizeitzwecke wird ebenso gekippt wie das Betretungsverbot für Inseln und Halligen. Falls die Infektionszahlen aber über einen Schwellenwert steigen, müssen die Schutzmaßnahmen wieder verschärft werden.

50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt sind der Maßstab. Wird der Wert übertroffen, können auch Orte gesperrt werden. Betriebsschließungen sind ebenfalls möglich, wenn sich an einem Ort Infektionsfälle häufen.

Entscheidend sei die Wahrung der Hygiene- und Abstandsregeln, betonte Günther. „Das wird die Leitschnur ab jetzt für alles sein.“ Deshalb sind auch keine Kapazitätsgrenzen vorgesehen. Spielhallen und Kinos dürfen mit deutlich reduzierten Besucherzahlen ebenfalls wieder öffnen, auch Fahrschulen. In zwei Schritten wird darüber hinaus zum 18. Mai und zum 1. Juni auch die Kinderbetreuung in den Kitas ausgebaut. Veranstaltungen werden bis 50 Sitzplätze wieder gestattet. Freibäder und auch Diskotheken bleiben bis auf Weiteres geschlossen.