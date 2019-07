Fahranfänger verunglückt

Rotenburg Ein Fahranfänger, der nicht angeschnallt war, ist am Sonntagmorgen in Gnarrenburg (Kreis Rotenburg) aus seinem Wagen geschleudert und tödlich verletzt worden. Der 19-Jährige fuhr laut Polizeiangaben vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit, als er an einer Bodenwelle die Kontrolle über den Wagen verlor und gegen ein Einfamilienhaus prallte. Der Fahrer war nicht angeschnallt und wurde herausgeschleudert. Er verstarb noch an der Unfallstelle.