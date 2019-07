Flüchtigen mit Drohne gesucht

Rotenburg Nach stundenlanger Suche und einem Drohnen-Einsatz hat die Polizei einen Unfallfahrer im Landkreis Harburg geschnappt. Der 37-Jährige hatte am Dienstag einen Autofahrer auf der A 1 rechts überholt und dann stark abgebremst. Später fuhr er nach Polizeiangaben mit hoher Geschwindigkeit auf einen anderen Wagen auf. Dessen 27-jähriger Fahrer wurde schwer verletzt. Der Hamburger wollte flüchten, wurde aber von Autofahrern am Seitenstreifen gestoppt. Darauf verschwand er zu Fuß in ein Maisfeld. Die Polizei setzte Streifenwagen und eine Drohne zur Suche ein, jedoch vergeblich. Nach Hinweisen von Anwohnern wurde er am Abend festgenommen. Dabei verletzte er einen Polizisten. Ein Atemalkoholtest ergab 2,3 Promille.