Mann durch Gaskocher verletzt

Rotenburg Bei der Explosion eines Campinggaskochers ist in Rotenburg ein Mann schwer verletzt worden. Der 79-Jährige war als Zuschauer zu einem Motorradrennen gereist und übernachtete auf der Campingfläche daneben in einem Pick-Up mit Wohnmobilaufbau. Zunächst kam es am Sonntagmorgen zu einem Brand in seinem Camper, teilte die Polizei in Rotenburg mit. Der Mann verließ das Auto, kehrte aber nochmals zurück. Der 79-Jährige kam mit schweren Verbrennungen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik.