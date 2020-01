Rut Brandt war als Ehefrau des SPD-Politikers und Bundeskanzlers Willy Brandt das freundliche, charmante Gesicht der Bonner Republik. In über 30 Jahren Ehe hat sie ganz wesentlich die Karriere ihres Mannes unterstützt. „Ohne diese Frau“, schreibt der Brandt-Biograph Peter Merseburger, „ohne ihre bedingungslose Liebe, Loyalität und Kameradschaft hätte er so manchen Rückschlag nicht überstehen können in einer Karriere, die voller Verletzungen war“.

Was macht Rut Brandt bis heute unvergesslich? Die gebürtige Norwegerin brachte „viel Lebensart und Weitläufigkeit in die deutsche Provinz in Berlin und Bonn“, sagte der Weggefährte Günter Gaus. Die Journalistin Wibke Bruhns erklärte: „Das gab es damals auf der deutschen Agenda noch nicht. Sie war selbstbewusst, ungeheuer warmherzig und hinreißend mit ihren Kindern.“ Rut Brandt war eine sehr beliebte Kanzlergattin, die sich auch nach der Scheidung von Willy Brandt weiterhin großer Sympathie erfreute.

Vor 100 Jahren, am 10. Januar 1920 im norwegischen Hamar geboren, lernte sie in Stockholm ihren späteren Ehemann kennen. Beide waren damals noch in erster Ehe verheiratet, beide stammten aus einer Arbeiterfamilie und waren im Widerstand gegen die deutsche Besetzung Norwegens organisiert. Im Berlin der unmittelbaren Nachkriegszeit begannen sie ein gemeinsames Leben. Sie heirateten 1948, und schon bald kam der erste gemeinsame Sohn Peter auf die Welt. 1951 und 1961 wurden die Söhne Lars und Matthias geboren.

Die Ehe war nicht frei von Schwierigkeiten. Rut Brandt litt sehr unter den außerehelichen Eskapaden ihres Mannes, die darüber hinaus immer wieder ihren Weg in die Öffentlichkeit fanden. Erschwerend kam hinzu, dass Willy Brandt regelmäßig Phasen hatte, wo er sich völlig zurückzog und kaum ansprechbar war. Das Ehepaar entfremdete sich in den 1970er Jahren, 1980 wurde die Ehe geschieden. Sie starb am 28. Juli 2006 und erhielt ein Ehrengrab der Stadt Berlin.