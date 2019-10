Saarbrücken CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Junge Union (JU) trotz Unmuts über ihre schlechten Umfragewerte zur Geschlossenheit in den kommenden Wahlkämpfen aufgerufen. In einer kämpferischen Rede auf dem JU-Deutschlandtag räumte sie am Sonntag in ihrer Heimat Saarbrücken auch Fehler ein. Sie mahnte aber ihre Partei: „Lasst uns streiten. Aber lasst uns nie vergessen: Der politische Gegner sitzt immer außerhalb unserer Reihen, nie innerhalb.“ Trotz Kritik gerade auch aus den Reihen der JU wurde Kramp-Karrenbauer mit viel Beifall bedacht.

Kramp-Karrenbauer sprach in ihrer Rede ein breites Spektrum von außen-, sicherheits- und innenpolitischen Themen an. Die AfD griff sie als „politischen Arm des Rechtsradikalismus“ an. Der antisemitische Anschlag von Halle sei „eine Schande“ gewesen. Zudem bekräftigte sie ihre umstrittene Äußerung, es handle sich um „ein Alarmzeichen, das niemanden von uns kaltlassen darf“.

Ihren Unmut an der Parteichefin hatte die Junge Union gleich zu Tagungsbeginn am Freitag durch die Forderung nach einer Urwahl eines Kanzlerkandidaten der Union zum Ausdruck gebracht. Das Treffen der JU wurde als Schaulaufen der potenziellen Rivalen von Kramp-Karrenbauer um die Kanzlerkandidatur gesehen: Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz, Gesundheitsminister Jens Spahn, CSU-Chef Markus Söder und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. JU-Chef Tilman Kuban sagte zum Schluss, die Union habe „eine personelle Bandbreite, die die Urwahl nicht scheuen muss“.