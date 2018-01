Ministerpräsidentin bei Unfall verletzt

Saarbrücken Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer ist nach einem Autounfall auf dem Weg von ihrer Heimat zu den Sondierungen in Berlin verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Ihr Dienstwagen fuhr am Donnerstagmorgen aus unklarer Ursache auf der Autobahn 10 in Brandenburg auf einen Lastwagen auf. Neben der CDU-Politikerin erlitten auch ihr Fahrer und zwei Personenschützer Verletzungen. Sie kamen allesamt ins Krankenhaus. Am Mittag twitterte die Politikerin: „Hoffe, das Krankenhaus morgen verlassen zu können, bleiben eine Nacht zur Beobachtung.“