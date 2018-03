Saarbrücken Der CDU-Politiker Tobias Hans ist neuer Ministerpräsident des Saarlandes. Er tritt die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer (55) an. Im Landtag in Saarbrücken stimmten am Donnerstag 40 von 51 Abgeordneten für den 40-Jährigen, der damit der aktuell jüngste Ministerpräsident in Deutschland ist.

Die Neuwahl an der Spitze der Großen Koalition aus CDU und SPD war notwendig geworden, weil Kramp-Karrenbauer als CDU-Generalsekretärin nach Berlin wechselt. Hans war bisher Fraktionschef.

Hans erhielt eine Stimme weniger, als das schwarz-rote Bündnis Abgeordnete hat. Außer CDU und SPD sitzen auch noch Parlamentarier von Linke und AfD im Landtag.