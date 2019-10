A-7-Teilstück am Abend wieder frei

Salzgitter Die Bauarbeiten auf der Autobahn 7 bei Salzgitter dauern länger als erwartet. Erst am Dienstagabend werde die Fahrbahn freigegeben werden, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei am Montag. Die A 7 ist dort wegen einer Fahrbahnabsenkung seit Samstag in beiden Richtungen gesperrt. Betroffen ist das etwa sechs Kilometer lange Teilstück zwischen der Anschlussstelle Derneburg und dem Dreieck Salzgitter. Ein großes Verkehrschaos sei bisher ausgeblieben.