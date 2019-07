A 7 wird Richtung Hannover gesperrt

Salzgitter Wegen des Umbaus des Autobahndreiecks Salzgitter wird in der Nacht zum Sonntag die A 7 Richtung Hannover gesperrt. Der Neubau einer Brücke habe eine Sperrung von Samstag, 21 Uhr, bis Sonntag, 5 Uhr, zwischen dem Dreieck Salzgitter und der Anschlussstelle Derneburg zur Folge, teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Mittwoch mit. Bis Ende 2020 soll am Autobahndreieck die Nord-Ost-Verbindung zwischen Hildesheim und Salzgitter entstehen. Für 19 Millionen werden dafür unter anderem neue Auf- und Abfahrten an den A 7 und 39 gebaut.