Salzgitter Niedersachsens Landesregierung greift Salzgitter mit einem Notprogramm unter die Arme: Am Montag stellten Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) das Konzept vor. Das Land gibt insgesamt 50 Millionen Euro. Salzgitter bekommt ein eigenes Programm, weil die hoch verschuldete Industriestadt gleich mehrere Probleme gleichzeitig hat, die sich nach Ansicht der Landesregierung gegenseitig verstärken.

Formal ist die Körperschaft im Harzvorland eine Großstadt. Doch die mehr als 100 000 Einwohner verteilen sich über 31 oft ländliche Stadtteile. Dem drittgrößten Industriezentrum Niedersachsens fehlt somit ein großstädtischer Kern. Bis zur Flüchtlingswelle 2015 war die Einwohnerzahl geschrumpft.

In den oft Hedgefonds gehörenden Werkssiedlungen sollen selbst heute noch 3000 Wohnungen leer stehen. Die preiswerten und oft heruntergekommenen Wohnungen zogen anerkannte Flüchtlinge an, insbesondere aus Syrien und Osteuropa. Die Migrantenquote in Salzgitter liegt bei knapp 40 Prozent, in einigen Quartieren weit höher. 2017 verhängte das Land eine Zuzugssperre für anerkannte Flüchtlinge. Die gibt es in Niedersachsen nur in Wilhelmshaven und Delmenhorst.

Oberbürgermeister Klingebiel spricht von „sozialem Sprengstoff“. Spektakuläre Kriminalfälle sorgen insbesondere im Stadtteil Lebenstedt für Unsicherheit, auch wenn die Kriminalstatistik passabel ausfällt. Das Unwohlsein schlägt sich auch bei Wahlen nieder: Die AfD kam bei der Europawahl 2019 auf für Niedersachsen sensationelle 14,99 Prozent.

Ein Aufschwung ist eher nicht in Sicht: VW hat hier sein Hauptwerk für Verbrennungsmotoren. Funktioniert der Schwenk Volkswagens zur E-Mobilität, sind knapp 7000 Jobs gefährdet. Zwar will der Konzern eine große Batteriefabrik bauen. Doch das dürfte nur etwa 1000 Stellen bringen.

Für „Bildung und soziale Integration“ gibt es 24 Millionen Euro. Davon sollen unter anderem zwei Schulen und drei Kitas gebaut werden. Für „städtebauliche Handlungsbedarfe“ sollen 19 Millionen Euro fließen. Damit will die Stadt verwahrloste Wohnungen kaufen und abreißen oder sanieren, um Ghettobildungen zu verhindern. Weitere sieben Millionen Euro sind für „wirtschaftlichen Strukturwandel“ vorgesehen. Die will die Stadt in klimafreundliche Industrieprojekte investieren.

Hinter vorgehaltener Hand sprechen andere Bürgermeister vom „Lottogewinn“ für Klingebiel. Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB) wird gegenüber unserer Redaktion deutlich. „Dass die Integrationsarbeit in Salzgitter besondere Aufmerksamkeit des Landes erfährt und unbürokratisch mal so eben gut 50 Millionen Euro gewährt werden, erstaunt uns sehr! Auch alle anderen Kommunen in Niedersachsen müssen Außergewöhnliches leisten, um die anerkannten Flüchtlinge zu integrieren. Leider warten wir da seit Jahren auf entsprechende Unterstützung“, so Sprecher Thorsten Bullerdiek. „Wir hoffen daher, dass die Finanzhilfe für Salzgitter der Auftakt für eine flächendeckende Finanzierung der Integrationsarbeit wird. Wenn nur einer Kommune geholfen wird, ist dies das falsche Signal für jene, die sich ebenfalls Tag für Tag um die Flüchtlinge kümmern.“