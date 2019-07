Sicherheitsgefühl der Bürger stärken

Salzgitter Polizei und kommunaler Ordnungsdienst in Salzgitter wollen das Sicherheitsgefühl stärken. Es geht darum, in Problemgebieten stärker Präsenz zu zeigen und mehr Streife zu laufen. Am Dienstag wurde eine Vereinbarung unterzeichnet, auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) besuchte die Stadt deshalb. Erst kürzlich sorgte dort ein Fall für Aufsehen: Ein 55-jähriger übergoss seine Ex-Frau mit Benzin und bedrohte sie mit einem Feuerzeug. Der Mann wurde festgenommen und kam in die Psychiatrie.