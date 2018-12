20 Mio. Jemeniten hungern

Sanaa /New York Im kriegsgeplagten Jemen hat sich die Knappheit von Lebensmitteln nach UN-Angaben noch einmal verschärft. 20 Millionen Menschen hungerten – also rund 70 Prozent der Bevölkerung, was im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg um 15 Prozent entspreche, sagte UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock in New York. „Es ist alarmierend.“

250 000 Jemeniten in den Konfliktprovinzen drohe eine „Katastrophe“. Sie befänden sich in der Phase fünf. Dies sei die gravierendste Stufe, die mit einer Bedrohung durch „Verhungern, Tod und Verelendung“ einhergehe, warnte Lowcock.

Mehr als 10 000 Menschen sind in dem Krieg umgekommen, rund zwei Millionen wurden vertrieben.