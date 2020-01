Hannover Die Präsidentin der niedersächsischen Pflegekammer, Sandra Mehmecke, hat einen niedersächsischen Studiengang für Pflegefachkräfte gefordert. Neben an der Berufsschule ausgebildeten Pflegefachkräften seien auch Fachkräfte mit wissenschaftlichen Fähigkeiten und Kenntnissen notwendig, sagte sie am Montag in Hannover. Im europäischen und außereuropäischen Ausland seien an Hochschulen qualifizierte Pflegefachkräfte die Norm. „Im internationalen Vergleich hat Deutschland noch dringend Nachholbedarf.“

In Niedersachsen sei für 2020 kein primärqualifizierender Pflegestudiengang vorgesehen, kritisierte Mehmecke. Dabei fordere der Wissenschaftsrat seit Jahren eine Akademisierungsrate von zehn bis zwanzig Prozent in der Pflege.

Mehmecke begrüßte, dass in dem neuen Pflegeberufegesetz ab dem 1. Januar erstmals sogenannte Vorbehaltsaufgaben beschrieben werden, die ohne Ausnahme nur von Pflegefachkräften erledigt werden dürften. Dies sei ein längst überfälliger Schritt hin zur Professionalisierung des Berufs. Zu diesen Aufgaben gehöre beispielsweise, dass nur Pflegefachpersonen eigenverantwortlich den Pflegebedarf feststellen und den Pflegeprozess gestalten und steuern dürften.

Zum Jahresbeginn tritt zudem die „generalistische Pflegeausbildung“ in Kraft. Die bisherigen getrennten Pflegeausbildungen in der Alten-, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Kinderkrankenpflege werden zu einer Ausbildung zusammengeführt.

Die Präsidentin kritisierte, dass die Auszubildenden am Ende des zweiten Jahres wählen könnten, ob sie den generalistischen Abschluss als Pflegefachfrau oder -mann anstreben oder sich im dritten Ausbildungsjahr mit einem Berufsabschluss Altenpflege oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflege spezialisieren möchten.