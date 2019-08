Sanlúcar De Barrameda Fünf Schiffe liegen am 10. August 1519 in Sevilla am Ufer des Guadalquivir vertäut, alle Flaggen sind gehisst. Kurz zuvor hat der Statthalter des spanischen Königs dem Generalkapitän der Flotte im Gottesdienst die königliche Standarte verliehen. Die Geschütze der Schiffe schießen Salut, als sie den Fluss hinab in Richtung Atlantik fahren.

Der Generalkapitän ist aber noch nicht an Bord, die Schiffe nehmen im Atlantikhafen Sanlúcar de Barrameda noch Proviant und Tauschwaren auf. Der Kommandant setzt in der Zwischenzeit sein Testament auf. Es ist ein Portugiese namens Fernão de Magalhães (circa 1480–1521). Besser bekannt als Magellan. Die Expedition, die er anführt, wird als erste die Welt umrunden.

Dabei geht es Magellan und dem König gar nicht um die Erdumsegelung. Es geht um Handel und viel Geld. Die Portugiesen machen märchenhafte Gewinne mit dem Pfeffer-, Gewürznelken- und Muskathandel. Quell der Reichtümer ist vor allem die Inselgruppe der Molukken im heutigen Indonesien, wo der Gewürznelkenbaum gedeiht.

1494 hatten Spanien und Portugal die Welt unter sich aufgeteilt. Der Papst hatte im Vertrag von Tordesillas den Globus östlich einer gedachten Linie durch den Atlantik den Portugiesen zugesprochen, die westliche Hälfte den Spaniern. Wo genau diese Hälften auf der anderen Seite der Erdkugel wieder zusammenstießen, wusste niemand. Die Spanier spekulierten, die Molukken könnten in ihrer Hälfte liegen. Dorthin zu segeln, erschien logisch.

Am 20. September 1519 segelt die Flotte aus Sanlúcar de Barrameda ab. Auf dem Atlantik muss Magellan sich mit Flauten, dann wieder wochenlangem windigen Regenwetter und Kompetenzgerangel seiner fünf Kapitäne herumschlagen. Die Stimmung wird schlechter, je weiter es in Richtung Süden geht. Am 31. März 1520 bricht eine Meuterei aus. Magellan lässt sie gewaltsam niederschlagen.

Dann, im Oktober 1520, schreibt der Bootsmann des Flaggschiffs „Trinidad“, Francisco Albo: „Am 21. des genannten Monats maß ich fünf Leugen (altes Längenmaß, d. Red.) vom Land die Sonnenhöhe: Saubere 52 Grad, und dort sahen wir eine Öffnung wie einen Meerbusen.“ Es ist die gesuchte Passage, eine Meerenge in Chile – die Verbindung zwischen Atlantischem und Pazifischem Ozean. Heute ist sie bekannt als Magellanstraße.

Als Magellan den Pazifik erreicht, tragen die Winde die Schiffe so zügig nach Nordwesten, dass die Männer dieses Meer den „Friedfertigen“, den Pazifischen Ozean nennen. Dafür gehen die Vorräte aus. Dem Italiener Antonio Pigafetta zufolge, der auf der „Trinidad“ mitsegelt, isst die Besatzung Ochsenhaut, mit der die Rahen bezogen waren: „Wir ließen sie über vier oder fünf Tage in Meerwasser einweichen, dann legten wir sie ein wenig aufs Feuer, und so aßen wir sie.“ Bald bricht die Mangelkrankheit Skorbut aus.

Am 27. März 1521 sichten sie Land – zuerst die Inseln der Marianen, dann die Philippinen. Dort erzählt Magellan einem Inselfürsten, er werde dessen Feinde vernichten, wenn dieser sich dem spanischen König unterwerfe. Eine riskante Strategie, urteilt Biograf Christian Jostmann. Bei einem Überfall auf ein unbotmäßiges Dorf durchbohrt ein Speer die Kehle Magellans – er stirbt. Obwohl er selbst nicht zurückkehrt, geht er als erster Weltumsegler in die Geschichte ein.

Seine Expedition besteht nurmehr noch aus 110 Mann. Zerlumpt, hungrig und durstig irren sie durch die südostasiatische Inselwelt. Nur noch zwei der fünf Schiffe sind übrig. Am 8. November 1521 werfen sie Anker vor der Molukkeninsel Tidore. Sie haben ihr Ziel erreicht. Beladen mit Nelken tritt die „Trinidad“ die Heimreise Richtung Osten an – aber eine portugiesische Karavelle kapert sie. Das andere Schiff, die „Vitoria“, segelt Richtung Westen nach Hause. Das Schiff ist leck, die völlig entkräftete Besatzung muss ständig Wasser pumpen.

Am 8. September 1522 schließlich legt die „Vitoria“ in Sevilla an. Von den 239 Männern, die von hier nach Westen abgesegelt sind, kommen 18 aus dem Osten zurück. Pech für die Spanier: Die Molukken liegen, wie sich herausstellt, noch knapp im portugiesischen Teil der Welt.