Klimagipfel in Madrid statt in Chile?

Santiago De Chile /Madrid Der spanische Übergangsministerpräsident Pedro Sánchez hat Madrid als Gastgeberstadt für den UN-Klimagipfel im Dezember angeboten. Er habe das Angebot abgegeben, weil er verstehe, unter welchem Druck die Organisatoren des Gipfels seien, der in Chile abgehalten werden sollte, teilte das Büro von Sánchez am Donnerstag mit.

Der chilenische Präsident Sebastián Piñera hatte am Mittwoch die Pläne abgesagt, das Klimatreffen vom 2. bis 13. Dezember und einen Gipfel des Apec zu veranstalten. Er wollte die Sicherheit nach Unruhen in Chile wiederherstellen. Die spanische Regierung teilte mit, UN-Vertreter würden bei ihrem Treffen in Bonn in der nächsten Woche den Vorschlag in Erwägung ziehen. Sánchez will bei der Parlamentswahl am 10. November in Spanien im Amt bestätigt werden.

Piñera sagte, seine Regierung müsse sich nun der Befriedung und den Reformen widmen.